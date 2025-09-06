Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Hayrabolu'da Aydınevler Mahallesi'nde adres aramaları yapıldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik bir operasyon düzenlendi.
Ekipler, çalışma kapsamında Aydınevler Mahallesi sınırları içinde belirlenen bazı adreslerde arama yaptı.
Ele geçirilenler ve gözaltılar
Yapılan aramalarda 46 fişek bonzai, 14 sentetik hap, 44 bin 340 lira, 1 pompalı tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi.
Operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
