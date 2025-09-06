DOLAR
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı; bonzai, sentetik hap, para ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:28
Hayrabolu'da Aydınevler Mahallesi'nde adres aramaları yapıldı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik bir operasyon düzenlendi.

Ekipler, çalışma kapsamında Aydınevler Mahallesi sınırları içinde belirlenen bazı adreslerde arama yaptı.

Ele geçirilenler ve gözaltılar

Yapılan aramalarda 46 fişek bonzai, 14 sentetik hap, 44 bin 340 lira, 1 pompalı tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

