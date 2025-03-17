Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu Tekirdağ'da Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda, 1 kilogram 363 gram sentetik uyuşturucu, 153 gram kokain, 81 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 5 hassas terazi ve şarj aleti ile el telsizi ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.B. ile A.E., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler S.Ç. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Ekipler, belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda, 1 kilogram 363 gram sentetik uyuşturucu, 153 gram kokain, 81 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 5 hassas terazi ve şarj aletiyle birlikte el telsizi ele geçirdi.