Tekirdağ'da Yalancı Bahar: Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Yalancı Bahar Etkisi

Tekirdağ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, badem ağaçlarının erken çiçek açmasına neden oldu. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde muhteşem manzaralar oluşturdu.

Göz Alıcı Manzara ve Fotoğraf Çekimi

Badem ağaçlarının rengarenk görüntüsü ile karşılaşan bölge sakinleri, bu güzel manzarada zaman zaman fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Uzmanlardan Açıklamalar

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla ağaçların çiçek açmaya başladığını bildirdi. Saygı, bademlerin sıcaklığın etkisiyle yaklaşık 1 ay erken çiçek açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son haftalarda sıcaklar mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle ağaçlar erkenden çiçeklendi. Ağaçlar yalancı bahara aldandı. Havalar soğumaya başladı, soğuk nedeniyle çiçekler de solacaktır."

Yerel Halkın Yorumları

Kent sakinlerinden Alpaslan Kemallı, ağaçların çiçek açmasıyla oluşan güzel manzarayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Badem ağaçlarının çiçekleri, Tekirdağ'ın doğasında görsel bir şölen yaratıyor.

Tekirdağ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

Tekirdağ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.