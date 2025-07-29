Tekirdağ'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortacami Mahallesi'nde, yalnız yaşayan Yavuz S. (63)'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ve polis ekipleri, Yavuz S.'yi evinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldular. Yapılan sağlık kontrolünde, Yavuz S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından gerekli incelemelerin gerçekleştirilmesinin ardından, cenazesi Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.