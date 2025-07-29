DOLAR
40,57 0,03%
EURO
47,02 0,17%
ALTIN
4.334,4 -0,23%
BITCOIN
4.818.893,28 -0,76%

Tekirdağ'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Yavuz S., evinde ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 11:35
Tekirdağ'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortacami Mahallesi'nde, yalnız yaşayan Yavuz S. (63)'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ve polis ekipleri, Yavuz S.'yi evinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldular. Yapılan sağlık kontrolünde, Yavuz S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından gerekli incelemelerin gerçekleştirilmesinin ardından, cenazesi Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste
2
500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor
3
Hatay'da Dayısını Yaralayan Genç, İntihar Girişiminde Bulundu
4
Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!
5
Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam
6
Karabük'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor
7
İsviçreli Gazeteciler, 15 Temmuz Direnişi ile Etkilendi

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı