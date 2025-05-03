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Tekirdağ'daki Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 16:25
Tekirdağ'daki Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan kauçuk ve kalıp üretimi yapılan fabrikada yangın meydana geldi. Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldığı bildiriliyor.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahalelerini sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kauçuk ve kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahalede...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kauçuk ve kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kauçuk ve kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahalede...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kauçuk ve kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

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