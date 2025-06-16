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Tekirdağ'daki Kimyasal Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimyasal fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 14:16
Tekirdağ'daki Kimyasal Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Tekirdağ'ın Ergene İlçesindeki Fabrikada Çıktı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki kimyasal üretim yapan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Velimeşe Mahallesi'ndeki fabrikanın çalışanları, çıkan dumanları fark ederek hemen ihbarda bulundu. Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, çevredeki fabrikaların itfaiye ekipleri ve yakın ilçelerden gelen destek ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren mücadele sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının ardından fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki kimyasal üretim yapan bir fabrikada...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki kimyasal üretim yapan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki kimyasal üretim yapan bir fabrikada...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki kimyasal üretim yapan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

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