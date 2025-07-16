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Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 19:10
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı

Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kırsalına sıçramaya devam ediyor. Yangının kaynağı henüz belirlenemezken, alevler Kavakköy beldesine doğru ilerliyor.

Yangınla mücadele için hem havadan hem de karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Otoyol Ulaşımına Kapatıldı

Alevlerin tehdit ettiği Çanakkale-Malkara Otoyolu, bölgedeki yoğun duman nedeniyle ulaşıma kapatılmış durumda. Ekiplerin yoğun müdahaleleri devam ederken, Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine izin verilmiyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan, Çanakkale-Malkara Otoyolu'nun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Rüzgar Yangının İlerleyişini Hızlandırıyor

Havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen, yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Özellikle ayçiçeği tarlaları ve Kavakköy beldesi istikametinde ilerleyen alevler, ekiplerin işini zorlaştırmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, bu zor şartlar altında ateşi söndürmek için var gücüyle çalışıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. Orman yangınına 21 hava aracıyla müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. Orman yangınına 21 hava aracıyla müdahale ediliyor.

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