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Tekirdağ'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. 21 hava aracı ile müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 07:17
Tekirdağ'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Tekirdağ'da Geniş Alana Yayılan Orman Yangınına Müdahale Başladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi endişeye sebep olurken, rüzgarın etkisiyle yangının geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

Yangın ve Müdahale Çalışmaları

Dün İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan yangına, toplamda 60 arazöz ve 350 personel ile müdahale edilmektedir. Yangın, Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde hız kazandı ve duman nedeniyle 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına il jandarma komutanlığına bağlı komando ekipleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de destek oluyor. Ekipler, tedbir amaçlı tahliye edilen evleri kontrol ediyor.

Yetkililerin İncelemeleri ve İstatistikler

Vali Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile birlikte bölgeye giderek yangınla ilgili detayları yerinde değerlendirdi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte, yangının Şenköy'ün kuzeyinde bir kuşun tele çarparak ateş çıkardığı iddiaları araştırılmaktadır. Ayrıca yangının kontrol altına alınması için çevre illerden katkı sağlanıyor.

Gelecek Müdahale Planları

Vali Soytürk, sabah saatlerinde bölgeye 21 hava aracının geleceğini ve yangının kontrol altına alınacağını açıkladı. Yangınla ilgili can kaybı yaşanmadığına vurgu yaparak, ekiplerin hep birlikte çalıştığını belirtti.

Öte yandan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de yangının devam ettiğini belirtirken, herkesin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. "En ufak bir kıvılcım büyük olaylara neden olabilir" şeklinde uyarılarda bulundu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor. İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. 60 arazözle 350 personelin müdahale ettiği yangın, Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde hızını arttırdı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor. İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. 60 arazözle 350 personelin müdahale ettiği yangın, Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde hızını arttırdı.

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