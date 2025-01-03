Tekirdağ'daki Yangın Söndürüldü: 3 Eve Zarar Verdi

Tekirdağ'da Yangın Paniği!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Yeniçiftlik Mahallesi'nde boş bir arazide başlayan yangın, kısa sürede evlere sıçratarak büyük bir tehlike yarattı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayın duyulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi

Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ve sağlık ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, alevler kısa süre içinde söndürüldü ancak, yangın 3 evde ciddi hasara yol açtı.

Bölgenin güvenliği açısından, olay sonrası soğutma çalışmaları devam etmekte.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde boş arazide başlayıp evlere sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde boş arazide başlayıp evlere sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.