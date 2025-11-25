Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde Büyükbaşlara Rapel Pentavalan Şap Aşısı ve Sağlık Taraması

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Marmaraereğlisi'nde büyükbaşlara rapel pentavalan şap aşısı uyguladı; ithal hayvanlara tüberkülin testi ve kan örnekleri alındı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:26
Aşılama programı ve test çalışmaları yürütüldü

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde yürütülen aşılama programı kapsamında büyükbaş hayvanlara rapel pentavalan şap aşısı uyguladı.

Ekipler aynı zamanda faaliyet gösteren hayvancılık işletmesinde ithal olarak getirilen büyükbaş hayvanlara tüberkülin testi gerçekleştirdi. Test sürecinin ardından hayvanların sağlık durumlarının net şekilde ortaya konulması için kan örnekleri de alındı.

İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların yayılımının önlenmesi amacıyla çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

