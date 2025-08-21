DOLAR
Tekirdağ, Mavi Bayraklı Plaj Sayısını Artırmayı Hedefliyor

Tekirdağ, coğrafi avantajını kullanarak mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı ve ülke sıralamasında yükselmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 09:16
Doğal güzellikler ve kıyı avantajı turizmi güçlendiriyor

Doğal güzellikleri, temiz ve güvenli plajlarıyla öne çıkan Tekirdağ, mavi bayraklı plaj sayısını artırma hedefiyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Marmara Denizi kıyısındaki altın sarısı kumsallar ve zengin doğa manzaraları, kenti hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir destinasyon haline getiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada kentin turizm potansiyelini vurguladı. Tekirdağ'ın şu anda 10 mavi bayraklı plaj ile ziyaretçilerini ağırladığına dikkat çekti.

Karaküçük, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmiş 16 plaj işletmesi bulunduğunu, bu yıl ise sayının 23'e yükseldiğini hatırlattı.

Karaküçük, Tekirdağ'ın plaj sayısını artırma yönündeki hedeflerini şöyle özetledi: 'Tekirdağ, coğrafi konumu itibarıyla çok önem taşıyor. Turizm açısından kıymetli bir noktadayız. Bunu avantaja dönüştürmek için çalışmalarımız sürüyor. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülke sıralamasında daha üst basamaklara çıkmak istiyoruz.'

İl Müdürü ayrıca Tekirdağ'ın mavi bayraklı plaj sayısı bakımından ülke genelinde 9'uncu sırada yer aldığını belirtti ve kentin yamaç paraşütü ile rüzgar sörfü gibi birçok ekstrem spora ev sahipliği yaptığını, mavi bayraklı plajların bu destinasyonu taçlandırdığını sözlerine ekledi.

Karaküçük, coğrafi konumun sağladığı avantajı da vurgulayarak, 'İstanbul ve çevre illere yakınlığımızın yanı sıra Balkanlar, Yunanistan ve Bulgaristan'a ulaşım kolaylığı bulunuyor. Bu avantajı şehrimizin lehine kullanarak turizmde daha ileri noktalara ulaşmak için gayret göstereceğiz.' diye konuştu.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz ve güvenli plajlarıyla öne çıkan Tekirdağ, mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı amaçlıyor.

