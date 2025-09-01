DOLAR
Tekirdağ Sahilinde Poyrazın Etkisiyle Kırmızı Yosun Birikmesi

Tekirdağ sahilinde poyraz nedeniyle kırmızı yosun birikmesi görüldü; dalgalar yosun ve atıkları kıyıya taşıdı. Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, durumun rüzgar kaynaklı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:39
Kentte etkili olan poyraz nedeniyle oluşan dalgalar, kıyıya kırmızı yosun ve çeşitli atıkları sürükledi. Sahilin bazı bölümlerinde yoğun yosun birikimi gözlendi.

Kıyıda biriken yosunlar

Sahildeki bazı alanlarda biriken yosunlar, hem kötü kokuya hem de görsel kirliliğe yol açtı. Birikim özellikle rüzgarın etkili olduğu kesimlerde yoğunlaştı.

Uzman değerlendirmesi

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi. Tecer, yosunların rüzgar nedeniyle kıyıda biriktiğini, çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirtti.

