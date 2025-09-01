Tekirdağ Sahilinde Poyrazın Etkisiyle Kırmızı Yosun Birikmesi

Kentte etkili olan poyraz nedeniyle oluşan dalgalar, kıyıya kırmızı yosun ve çeşitli atıkları sürükledi. Sahilin bazı bölümlerinde yoğun yosun birikimi gözlendi.

Kıyıda biriken yosunlar

Sahildeki bazı alanlarda biriken yosunlar, hem kötü kokuya hem de görsel kirliliğe yol açtı. Birikim özellikle rüzgarın etkili olduğu kesimlerde yoğunlaştı.

Uzman değerlendirmesi

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi. Tecer, yosunların rüzgar nedeniyle kıyıda biriktiğini, çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirtti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.