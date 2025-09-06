Tekirdağ Saray'da 7-8 Eylül'de Tüm Plajlarda Denize Girme Yasağı

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iki günlük yasak

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle 7-8 Eylül tarihlerinde Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada vatandaşlardan yasağa uymaları istenirken, bölgedeki güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma ekiplerinin denetimlerde bulunacağı vurgulandı.