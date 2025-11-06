Tekirdağ Saray'da Işıklı Kavşakta İki Kamyon Çarpıştı — 2 Yaralı

Tekirdağ Saray'da Çukuryurt Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta iki kamyon çarpıştı; iki sürücü yaralanarak Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:33
Tekirdağ Saray'da Işıklı Kavşakta İki Kamyon Çarpıştı — 2 Yaralı

Tekirdağ Saray'da Işıklı Kavşakta İki Kamyon Çarpıştı — 2 Yaralı

Kaza Detayları

Tekirdağ’ın Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesindeki ışıklı kavşakta, N.U. kontrolündeki 41 AUZ 723 plakalı kamyon ile S.A. idaresindeki 07 MBN 38 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Kaza sonucu yaralanan 2 kamyon sürücüsü ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SARAY İLÇESİNDE İKİ KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI

SARAY İLÇESİNDE İKİ KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
2
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
3
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
4
Iğdır’da Jandarma Personeline Kaçak Avcılıkla Mücadele Eğitimi
5
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
6
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı
7
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek