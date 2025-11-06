Tekirdağ Saray'da Işıklı Kavşakta İki Kamyon Çarpıştı — 2 Yaralı
Kaza Detayları
Tekirdağ’ın Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesindeki ışıklı kavşakta, N.U. kontrolündeki 41 AUZ 723 plakalı kamyon ile S.A. idaresindeki 07 MBN 38 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Kaza sonucu yaralanan 2 kamyon sürücüsü ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
