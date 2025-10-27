Tekirdağ Süleymanpaşa'da Sağanak: Ev ve İş Yerlerinde Su Baskını

Olayın Ayrıntıları

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Sağanak nedeniyle ilçede bazı evlerin bodrum katları ve iş yerleri suyla doldu.

Yeni İstanbul Sokak'ta oluşan su birikintileri nedeniyle bazı vatandaşlar cadde ve sokaklardan geçemeyip evlerine giremedi.

İtfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde bölgede su tahliye çalışması yürütüyor.

