Tekirdağ Süleymanpaşa'da Sağanak: Ev ve İş Yerlerinde Su Baskını

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili sağanak bazı ev ve iş yerlerini su bastı; itfaiye ve belediye ekipleri tahliye çalışmalarını iş makineleriyle sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 20:33
Olayın Ayrıntıları

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Sağanak nedeniyle ilçede bazı evlerin bodrum katları ve iş yerleri suyla doldu.

Yeni İstanbul Sokak'ta oluşan su birikintileri nedeniyle bazı vatandaşlar cadde ve sokaklardan geçemeyip evlerine giremedi.

İtfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde bölgede su tahliye çalışması yürütüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. İtfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde su tahliye çalışması yaptı.

