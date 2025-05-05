Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Yaralı Polis Memuruna Geçmiş Olsun Ziyareti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "dur" ihtarına uymayan cipin çarpması sonucu yaralanan polis memuru Recep Budak'ı hastanede ziyaret etti.

Vali Soytürk, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Budak’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret esnasında Vali Soytürk'e, Başhekim Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar da eşlik etti.

Dün, Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi'nde uygulama yapan emniyet güçleri, durumundan şüphelendikleri 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak istemiş, ancak sürücü dur ikazına uyarak aracıyla polis memuru Budak'a çarpmış, ardından kaçmaya çalışmıştı. Ekipler tarafından yapılan kovalamaca sonucunda kaçan sürücü yakalanmıştır.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "dur" ihtarına uymayan cipin çarpması sonucu yaralanan polis memurunu ziyaret etti.