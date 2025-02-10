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Tekirdağ Veteranlar: Kadınların Hentbol Tutkusu İş Stresini Azaltıyor

Tekirdağ'da kadınlar, kurdukları 'Tekirdağ Veteranlar' hentbol takımı ile iş stresini atıyor ve sosyal bağlantılar kuruyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:12
Tekirdağ Veteranlar: Kadınların Hentbol Tutkusu İş Stresini Azaltıyor

Tekirdağ'da Kadınlardan Hentbol İle Stres Atma Yöntemi

Tekirdağ'da farklı meslek ve yaş gruplarından kadınlar, iş stresini kurdukları 'Tekirdağ Veteranlar' hentbol takımı sayesinde hafifletiyorlar. Hentbol geçmişi olan bu kadınlar, kafe işletmecisi Ayşe Balcı'nın öncülüğünde bir araya geldi.

Bir Araya Gelerek Hentbol Oynuyorlar

Spor salonunda her hafta düzenli olarak bir araya gelen 20 kadın, diğer illerdeki kadın takımlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurarak müsabakalara katılmayı hedefliyor. Takım kaptanı Ayşe Balcı, hentbolun kadınların mental sağlığına olan katkısını vurguladı.

Ayşe Balcı'nın Açıklamaları

Balcı, "Günlük hayatta kadınların birçok sıkıntı ve stresle başa çıkmaya çalıştığını belirtti. Küçük bir işletme sahibi olarak haftada 3 gün hentbola vakit ayırmanın büyük bir tutkuya dönüştüğünü söyledi.

"Burası hepimiz için sıfırlanma noktası. Dışarıda iş kadını, anne ve eşiz ama spor salonunda yalnızca hentbol oyuncusuyuz," diye ekledi.

Funda Özdemir'in Deneyimleri

Takımda yer alan hemşire Funda Özdemir, hentbol oynamanın heyecanını yıllar sonra tekrar yaşadığını belirtti. Antrenmanların kendisine huzur verdiğini ifade eden Özdemir, "Mental olarak zor bir bölümde çalışıyorum. İşin stresini atmak adına burası bana çok şey katıyor," şeklinde konuştu.

İstanbul'dan Geliyorlar

İstanbul'dan Tekirdağ'a geri dönen işletmeci Özge Çiçek ise hentbolun iş yaşamını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Çiçek, "Antrenman yapmak için koşa koşa geliyorum. Hentbol, sosyal hayatımda büyük bir yer kaplıyor," dedi.

Takımın Geleceği ve Hedefleri

Özel bir eğitim kurumunda müdürlük yapan Aylin Avcu Kurt, hentbol oynarken harika hissettiğini ve bu sürecin kendisine enerji verdiğini aktardı.

Takımın antrenörü Faruk Esen ise oyuncu sayısının her geçen gün artığını belirtirken, "Amacımız birlikte dostluklar kurarken eski sporculuk günlerine dönüp spor yaparak yeni tecrübeler edinmektir," dedi. Bahar aylarında düzenlenen veteranlar turnuvalarına katılarak yeni dostluklar kurmak da hedefleri arasında.

Tekirdağ'da farklı meslek ve yaş gruplarından kadınlar, iş stresini kurdukları "Tekirdağ...

Tekirdağ'da farklı meslek ve yaş gruplarından kadınlar, iş stresini kurdukları "Tekirdağ Veteranlar" hentbol takımı sayesinde atıyor.

Tekirdağ'da farklı meslek ve yaş gruplarından kadınlar, iş stresini kurdukları "Tekirdağ...

Tekirdağ'da farklı meslek ve yaş gruplarından kadınlar, iş stresini kurdukları "Tekirdağ Veteranlar" hentbol takımı sayesinde atıyor.

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