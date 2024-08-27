Tekirdağlı Balıkçılar Palamut Sezonuna Hazırlanıyor

Tekirdağ'daki Balıkçılar 1 Eylül'ü Heyecanla Bekliyor

Tekirdağ'da, av yasağının sona ereceği 1 Eylül tarihi yaklaşırken, balıkçılar sezon hazırlıklarını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Balıkçıların tekneleri ve ağları son hazırlıklarını yaparken, heyecan dolu bir bekleyiş içinde oldukları gözlemleniyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi'nden Umut Dolu Açıklama

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların bu sezon palamut avlamak için büyük bir umut taşıdığını dile getirdi. Pehlivanoğlu, "Balıkçılar, teknelerini ve ağlarını son kontrollerden geçiriyor. 1 Eylül için büyük bir heyecan var. İnşallah bu sezon, hem balıkçılar hem de vatandaşlarımız için bol ve bereketli geçer," dedi.

Rotalar Karadeniz'e Çevrilecek

Pehlivanoğlu, palamut yoğunluğuna bağlı olarak balıkçıların avlanmak için rotalarını Karadeniz'e çevirebileceğini belirtti. Böylece, kapasitelerine göre daha verimli bir sezon geçirebilecekler.

Esnaf Umut ile Dolu

Balıkçı Önder Dedeler ise yeni sezon için umut dolu olduklarını ifade etti. Ağların onarıldığını ve teknelerin bakımının tamamlandığını belirten Dedeler, "Ekmek mücadelesi için denize açılacağız. Bol balık tutmayı ve vatandaşlarımızın da bol balık yemesini ümit ediyoruz. Her yeni sezon, balıkçılar için yeni umutlar getirir," şeklinde konuştu.

Bu sezonun, balıkçıların yüzünü güldürecek bir sezon olmasını temenni ettiklerini belirten Dedeler, tüm balıkçılar için bol kazanç diledi.

Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.