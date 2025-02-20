Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Karla Kaplandı

Tekkeköy Mağaraları Kar Yağışı ile Beyaza Büründü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bu tarihi bölgeyi beyaza bürüdü.

Geçmişi Eski Taş Çağıimitasyon müzesi de bulunuyor. Müzede, döneme ait aletler ve tarihi buluntuların yanı sıra, insan ve hayvan figürleri sergileniyor.

Ayrıca, açık hava müzesi olarak da ziyaretçilere kapılarını açan Tekkeköy Mağaraları, dört mevsim doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olma özelliğini sürdürüyor.

Bölgedeki beyaz manzara, vatandaşların aileleriyle birlikte karın tadını çıkarmasına vesile oldu. Çocuklar, kızakla kayarak ve kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Bölgeyle ilgili bilgi veren personel Eyüp Atasoy, "Yılımızın ilk karı Tekkeköy'ümüze düştü. Vatandaşlar burada geziyor, dolaşıyor ve kayıyorlar" dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Karadeniz'deki en eski yerleşim yeri olarak gösterilen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Karadeniz'deki en eski yerleşim yeri olarak gösterilen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.