Tekman'da Tarım Sigortaları Semineri: Çiftçilere Bilgilendirme

Tekman'da Tarım Sigortaları Semineri

Erzurum'un Tekman ilçesinde çiftçilere yönelik tarım sigortaları hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Etkinlik Yeri ve Katılım

Seminer, Tekman Kaymakamlığı Aras Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa mahalle muhtarları ve çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmacılar ve Sunum İçeriği

Erzurum İl Tarım Müdür Yardımcısı Mustafa Karadağ, Erzurum İl Tarım Maki Ve İdari İşleri Müdürü Taner Öztaş, Tarsim eğitmeni Ahmet Korkmaz ve Emin Aktoprak seminerde katılımcılara tarım sigortalarının kapsamı, avantajları ve uygulama süreçleri konusunda bilgiler verdi.

Kapanış

İlçe Tarım Müdür Vekili Duygu Çekici'nin de katıldığı programın sonunda çiftçiler düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür etti.

