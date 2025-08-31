DOLAR
TEKNOFEST Çanakkale: Savaşan İHA Yarışması Gökçeada'da 5. Gününde

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 5. gününde sürdü; AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider gençlerin hedeflerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:52
TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Gökçeada'da 5. Gününde

Yarışma detayları

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 5'inci gününde devam etti.

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen müsabakalarda 'Savaşan İHA' ve 'Kamikaze İHA' görevleri gerçekleştirildi. Takımlar, kendi tasarladıkları İHA'lar ve yazılımlarıyla Gökçeada Havalimanı'ndaki alanda mücadele etti.

Ayhan Gider'in ziyareti ve açıklamaları

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması etkinlik alanını ziyaret etti. Gider, ziyaretinde Türkiye'nin geçmiş üretim zaaflarına dikkat çekerek, 'Tüm gençlerimizin tek bir ideali var, ülkemizi daha yukarıya çıkarmak, bilimde daha ileriye götürmek....' ifadelerini kullandı.

Gider, ayrıca yurt dışına sipariş alıp uçaklar gönderen bir fabrikanın kapatılması, seri üretim yapan silah fabrikalarının yok edilmesi ve üretilmiş bir Devrim Otomobilinin akılcı bir gerekçe sunulmadan sonlandırılmasına ilişkin gözlemlerini şöyle özetledi: 'Yurt dışına sipariş alıp uçaklar gönderen bir fabrikanın nasıl kapatıldığını, seri üretim yapan silah fabrikalarının nasıl yok edildiğini, üretilmiş bir Devrim Otomobilinin akılcı bir gerekçe sunulmadan nasıl sonlandırıldığının özetini bugün burada görüyoruz.'

Gider, bu süreçleri gerçekleştirenlerin ve ülkedeki işbirlikçilerinin, bu uçakların, SİHA'ların havalanmasından memnun olmayacaklarını belirterek, 'İHA'ların, SİHA'ların dünyanın her yerine ihraç edilmesinden memnun olmayacaklardır. TEKNOFEST'te tüm stantları gezdik, Anadolu'nun dört bir yanından gençlerimiz var. Kadın erkek demeden, başı örtülü, başı açık demeden, etnik kökenine bakmadan, siyasi fikrini merak etmeden tüm gençlerimizin tek bir ideali var, ülkemizi daha yukarıya çıkarmak, bilimde daha ileriye götürmek. Bu da onları yaftalayanlara karşı verilmiş çok güzel bir cevap olacaktır.' diye konuştu.

Eşlik edenler

Gider'e ziyaretinde Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, ilçe ve belde belediye başkanları, parti yöneticileri, Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Atındağ ve GESTAŞ Genel Müdürü Hasan İlhan Yürükçü de eşlik etti.

