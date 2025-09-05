DOLAR
TEKNOFEST İKA Yarışması Tekirdağ'da Başladı: 28 Takım, 300 Öğrenci

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ NKÜ Stadyumu'nda başladı. 28 takım, yaklaşık 300 öğrenci katılıyor; organizasyon 7 Eylül'e kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:09
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Tekirdağ'da başladı

Etkinlik ve katılım

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda başladı. Yarışmaya 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılıyor. Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçları ile kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor.

Organizasyon

Organizasyon 7 Eylül'e kadar devam edecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, Tekirdağ'da ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Emrah Hekim şunları söyledi: "Vatandaşların da yarışmaya ilgisi çok güzel. Yarışmacılar parkuru tamamlamak için gayret sarf ediyor. Cumartesi ve pazar günü de yarışmada heyecan doruklara çıkacak. Yarın vakfımızdan, genel merkezden ziyaretçilerimizde gelecek. Herkesi bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz."

Hekim, yarışmayı ASELSAN öncülüğünde düzenlediklerini ve 300 öğrencinin heyecanla mücadelelerini sürdürdüğünü dile getirdi.

DENEYAP ve eğitim çalışmaları

T3 Vakfı Tekirdağ DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Kübra Seyhan da TEKNOFEST'in Tekirdağ'da olmasının heyecan verici olduğunu anlattı.

Kübra Seyhan şöyle konuştu: "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile bizler de bakanlıklar ve vakfımızca buraya seçtiğimiz öğrencilere eğitimler veriyoruz. Onların atölyelerde TEKNOFEST'e dahil etmeye çalışıyoruz."

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Tekirdağ'da başladı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek yarışmaya, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılıyor. Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçları ile kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor.

