DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,01 -0,07%
ALTIN
4.678,95 -0,08%
BITCOIN
4.578.824,73 0,15%

TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül

TEKNOFEST İstanbul için 17-21 Eylül Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin ziyaretçi kayıtları başladı. Katılım ücretsiz; 7 yaş altı çocuklar için kayıt gerekmiyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:02
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül

TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı

Teknoloji tutkunlarını buluşturacak TEKNOFEST İstanbul için ziyaretçi kayıtları açıldı. Festival, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek.

Festivalin geçmişi ve kapsamı

TEKNOFEST yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, bu yıl ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. Ardından düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği, yerli ve milli teknolojilerle harmanlanan programıyla 175 bin ziyaretçi ağırladı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine dek geniş bir etkinlik yelpazesine ev sahipliği yapacak.

Yarışmalar ve ödüller

Festivalde 58 ana ve 137 alt kategoride yarışmalar düzenlenecek. Ön eleme aşamasını geçen takımlar, 85 milyon liranın üzerinde maddi destekten faydalanma imkânı bulacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon lirayı aşkın ödül verilecek.

Etkinlikler ve deneyimler

TEKNOFEST İstanbul kapsamında ziyaretçilere; hava gösterileri, konserler, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi çok sayıda deneyim sunulacak.

Kayıt, giriş ve ulaşım

Festivalin tüm etkinliklerine katılım tamamen ücretsiz. Ziyaretçiler etkinliğe giriş yapabilmek için çevrim içi kayıt yaptırmak zorunda. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek. Festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilere hızlı ve kolay erişim sağlayacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için: www.teknofest.org

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti
3
Türk Araştırmacı Seyfullah Kılıç TeslaMate'te Kritik Güvenlik Açığını Ortaya Çıkardı
4
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül
5
TÜFE Ağustos: Eğitim %60,91 Zirvede, Giyim ve Ayakkabı %9,49 Dipte
6
Irak'ta Hurma Hasadı Başladı: Diyala'da Verim Arttı, 30 Milyon Ağaç Hedefi
7
Türkiye, Kardiyoloji Sağlık Turizminde Ablasyonla Öne Çıkıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter