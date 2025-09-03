TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül

TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı

Teknoloji tutkunlarını buluşturacak TEKNOFEST İstanbul için ziyaretçi kayıtları açıldı. Festival, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek.

Festivalin geçmişi ve kapsamı

TEKNOFEST yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, bu yıl ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. Ardından düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği, yerli ve milli teknolojilerle harmanlanan programıyla 175 bin ziyaretçi ağırladı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine dek geniş bir etkinlik yelpazesine ev sahipliği yapacak.

Yarışmalar ve ödüller

Festivalde 58 ana ve 137 alt kategoride yarışmalar düzenlenecek. Ön eleme aşamasını geçen takımlar, 85 milyon liranın üzerinde maddi destekten faydalanma imkânı bulacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon lirayı aşkın ödül verilecek.

Etkinlikler ve deneyimler

TEKNOFEST İstanbul kapsamında ziyaretçilere; hava gösterileri, konserler, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi çok sayıda deneyim sunulacak.

Kayıt, giriş ve ulaşım

Festivalin tüm etkinliklerine katılım tamamen ücretsiz. Ziyaretçiler etkinliğe giriş yapabilmek için çevrim içi kayıt yaptırmak zorunda. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek. Festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilere hızlı ve kolay erişim sağlayacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için: www.teknofest.org