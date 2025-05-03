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TEKNOFEST KKTC'de Baykar Standında İHA Deneyimi!

Baykar standında, ziyaretçiler sanal simülasyonlarla Bayraktar İHA'larını kullanma fırsatı buluyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 16:48
TEKNOFEST KKTC'de Baykar Standında İHA Deneyimi!

TEKNOFEST KKTC'de Ziyaretçilere Baykar Deneyimi

TEKNOFEST KKTC, teknoloji tutkunlarını ağırlarken, Baykar standı dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, burada yer alan simülasyonlarla Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA insansız hava araçlarını (İHA) sanal ortamda deneme fırsatı buluyor.

Kariyer İmkanları Hakkında Bilgilendirme

Baykar’ın geliştirdiği yenilikler ve ileri teknolojilerin tanıtıldığı stantta, aynı zamanda genç katılımcıların kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecekleri olanaklar sunuluyor. Bu etkinlik, gençler için hem bilgi edinme hem de kariyer hedeflerine yönelik önemli bir adım niteliğinde.

TEKNOFEST KKTC, katılımcılara teknoloji dünyasını tanıtmayı ve ilham vermeyi hedefliyor. Baykar’ın bu etkinlikteki varlığı, gençlerin gelecekleri için heyecan verici bir kapı aralıyor.

TEKNOFEST KKTC ziyaretçileri, Baykar standında yer alan simülasyonlarla Bayraktar TB3 ve Bayraktar...

TEKNOFEST KKTC ziyaretçileri, Baykar standında yer alan simülasyonlarla Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA'yı sanal ortamda kullanma imkanı buluyor.

TEKNOFEST KKTC ziyaretçileri, Baykar standında yer alan simülasyonlarla Bayraktar TB3 ve Bayraktar...

TEKNOFEST KKTC ziyaretçileri, Baykar standında yer alan simülasyonlarla Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA'yı sanal ortamda kullanma imkanı buluyor.

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