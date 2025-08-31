TEKNOFEST Mavi Vatan 2025'te Dördüncü Gün Etkinlikleri Başladı
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da, dördüncü gün etkinlikleri başladı.
Gün Boyu Sürecek Program
Organizasyonun dördüncü gün programı resmen başladı; etkinlikler gün boyu devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen 'TEKNOFEST Mavi Vatan', İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.