DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.468.767,45 -0,1%

TEKNOFEST Mavi Vatan 2025'te Dördüncü Gün Etkinlikleri Başladı

TEKNOFEST 2025 kapsamındaki 'TEKNOFEST Mavi Vatan'da, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansımasıyla dördüncü gün etkinlikleri başladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 10:48
TEKNOFEST Mavi Vatan 2025'te Dördüncü Gün Etkinlikleri Başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan 2025'te Dördüncü Gün Etkinlikleri Başladı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da, dördüncü gün etkinlikleri başladı.

Gün Boyu Sürecek Program

Organizasyonun dördüncü gün programı resmen başladı; etkinlikler gün boyu devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen 'TEKNOFEST Mavi Vatan', İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)...

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail: Gazze'de bulunan cenazelerden biri Idan Shtivi'ye ait
2
Uzmanlardan Uyarı: İnternette "mucize" Ürünler Cilde Zarar Verebiliyor
3
Su Ürünleri Planlaması 16 Türe Çıktı, Uluslararası Öğrenciler 3 Milyar Dolara Yaklaştı
4
Muğla Köyceğiz'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 2 Tutuklu
5
Bakan Uraloğlu: 5G İhalesi 16 Ekim'de — 1 Nisan 2026'da Hizmet Başlıyor
6
Rodos'ta İsrail Karşıtı Protestoda Polis Müdahalesi: Gösterici Suç Duyurusunda
7
Seydikemer'de Tırla Çarpışma: Adem Yaman Hayatını Kaybetti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta