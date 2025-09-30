TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye 1.'si 8 Yaşındaki Asya Alyanak'a Takdir Plaketi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, küçük sanatçıyı ödüllendirdi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması'nın İlkokul kategorisinde Türkiye birincisi olan 8 yaşındaki Asya Alyanak'a takdir plaketi verdi.
Verilen takdir plaketi, Alyanak'ın yarışmadaki başarısını ve genç nesillerde sanatın teşvik edilmesinin önemini vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
