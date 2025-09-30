TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye 1.'si 8 Yaşındaki Asya Alyanak'a Takdir Plaketi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması'nda Türkiye birincisi olan 8 yaşındaki Asya Alyanak'a takdir plaketi verdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:03
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, küçük sanatçıyı ödüllendirdi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması'nın İlkokul kategorisinde Türkiye birincisi olan 8 yaşındaki Asya Alyanak'a takdir plaketi verdi.

Verilen takdir plaketi, Alyanak'ın yarışmadaki başarısını ve genç nesillerde sanatın teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

