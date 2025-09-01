DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,12 0,07%
ALTIN
4.592,58 -0,66%
BITCOIN
4.475.777,19 0,21%

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de 6. Gün — Gökçeada Havalimanı

Çanakkale Gökçeada Havalimanı'nda süren TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması 6'ncı gününde, Sabit Kanat kategorisinde 'Savaşan' ve 'Kamikaze' görevleri gerçekleştirildi; sonuçlar yarın netleşecek.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:39
TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de 6. Gün — Gökçeada Havalimanı

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de 6. Gününde

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 6'ncı gününde de devam etti.

Yarışma ve kategoriler

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen yarışmada "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan müsabakalar yapıldı. Takımlar, kendi tasarladıkları İHA'lar ve yazılımlarıyla Gökçeada Havalimanı'ndaki alanda yarıştı.

Müsabakalar ve sonuçlar

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6'ncı gününde 3, toplamda ise 10 müsabaka düzenlendiğini söyledi. Çelik, müsabakada başarıya ulaşan takımların olduğunu ve nihai derecelerin yarın belli olacağını aktardı.

Ulaşım ve bilet bilgisi

GESTAŞ tarafından Çanakkale İskele'den Gökçeada Havalimanı'na gidiş ve dönüşlerin ücretsiz sağlandığı TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nın biletleri, Çanakkale, Eceabat ve Kabatepe'deki GESTAŞ iskelesi gişelerinden temin edilebiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kürşad Zorlu Isparta'da: Valilik, Belediye ve STK Ziyaretleri
2
Sokağın Adı: Hüma — Hüma Hatun Sokağı Belgeseli
3
Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi: R.Y. (27) Hastaneye Kaldırıldı
4
Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir
5
Ataşehir'de Orman Yangını Söndürüldü — Kayışdağı Ferhatpaşa
6
Kaja Kallas: Filistin'i Tanımak İki Devletli Çözümü Canlı Tutacak
7
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark