TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de 6. Gün — Gökçeada Havalimanı

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de 6. Gününde

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 6'ncı gününde de devam etti.

Yarışma ve kategoriler

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen yarışmada "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan müsabakalar yapıldı. Takımlar, kendi tasarladıkları İHA'lar ve yazılımlarıyla Gökçeada Havalimanı'ndaki alanda yarıştı.

Müsabakalar ve sonuçlar

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6'ncı gününde 3, toplamda ise 10 müsabaka düzenlendiğini söyledi. Çelik, müsabakada başarıya ulaşan takımların olduğunu ve nihai derecelerin yarın belli olacağını aktardı.

Ulaşım ve bilet bilgisi

GESTAŞ tarafından Çanakkale İskele'den Gökçeada Havalimanı'na gidiş ve dönüşlerin ücretsiz sağlandığı TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nın biletleri, Çanakkale, Eceabat ve Kabatepe'deki GESTAŞ iskelesi gişelerinden temin edilebiliyor.