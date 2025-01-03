TEKNOFEST Sosyal İnovasyon Yarışması İçin Başvurular Devam Ediyor

TEKNOFEST Sosyal İnovasyon Yarışması'na Katılma Fırsatı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025 kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması'na başvurular devam ediyor. Yarışma, toplumsal faydayı artıracak projeleri desteklemek amacıyla katılımcılara fırsatlar sunuyor.

Yarışmanın Amacı ve Kategorileri

TEKNOFEST tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılki yarışmanın temel hedefi, bireylerin yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirerek toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini teşvik etmek. Yarışma, “Hayat Boyu Öğrenme”, “Toplum” ve “Güvenlik” olmak üzere üç ana kategoride gerçekleştirilecek ve projelerin toplumsal eşitsizlikleri azaltmasına odaklanacak.

Kimler Katılabilir?

Sosyal İnovasyon Yarışması'na, Türkiye, KKTC ve yurt dışında öğrenim gören tüm öğrenciler katılabiliyor. İlkokuldan üniversite düzeyine kadar (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil) öğrenciler ile mezunlar, bireysel veya en fazla 6 kişiden oluşan takımlar halinde başvuru yapabilir.

Ödüller ve Son Tarih

Yarışmada dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verilecek. İlkokul kategorisinde birinci olanlar 50 bin TL, ikinci olanlar 40 bin TL, üçüncü olanlar ise 30 bin TL ödül kazanacak. Ortaokulda birincilere 60 bin TL, ikincilere 50 bin TL, üçüncülere 40 bin TL ödül verilecek. Lise kategorisinde ödüller ise birincilik için 70 bin TL, ikincilik için 60 bin TL ve üçüncülük için 50 bin TL olarak belirlendi. Üniversite ve üzeri kategoride yarışan birinciler 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler ise 60 bin TL ile ödüllendirilecek.

15 Ocak tarihine kadar katılım sağlanabilecek olan TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları, dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlamaya hazırlanıyor.