TEKNOFEST'ten HAVELSAN İşbirliğine: Vefa Yokuşu 'Miras' ile Cumhuriyet'i Kutladı

Vefa Yokuşu, TEKNOFEST 2025 başarısı sonrası HAVELSAN ile işbirliği yaparak Cumhuriyet'in 102. yılı için yapay zeka destekli 'Miras' kısa filmini hazırladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:09
TEKNOFEST'ten HAVELSAN İşbirliğine: Vefa Yokuşu 'Miras' ile Cumhuriyet'i Kutladı

TEKNOFEST'ten HAVELSAN İşbirliğine: Vefa Yokuşu 'Miras' ile Cumhuriyet'i Kutladı

TEKNOFEST 2025'te dikkat çeken Vefa Yokuşu ekibi, HAVELSAN ile yürüttüğü ortak çalışmayla Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü için yapay zeka destekli kısa film 'Miras'ı hazırladı.

Kısa film yolculuğu

Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenlerden oluşan ekip, öğrencilerin ders dışı hayatlarını sinema diliyle anlatmak için yola çıktı. İlk projelerinden biri, okul çıkışı terzilik, fırıncılık, simitçilik ve tezgahtarlık yapan öğrencileri konu alan 'Geleceğimizin Gençleri' adlı birer dakikalık belgeseller oldu.

Daha sonra toplumsal kırılganlıklar ve geçici koruma statüsündeki çocukların yaşadığı travmalara odaklanan ekip, 'Heny' kısa filmiyle hem EBA Kısa Film Yarışmasında hem de uluslararası platformlarda ödül kazandı.

Bu başarıların ardından, Süleyman Çoban, Mehmet Nişancı, Ömer İzci, Sami Epbaygün ve Vedat Akıllı tarafından kurulan Vefa Yokuşu topluluğu, Şanlıurfa sokaklarındaki hikayeleri konu eden 'Bereket', 'Şuayb' ve 'Soğmatar' gibi yapımlarla yurt içi ve yurt dışında ödüller aldı.

TEKNOFEST ve HAVELSAN ile yeni dönem

Vefa Yokuşu ve Genç STEM Derneği işbirliği, ekibin Şanlıurfa'nın en ücra köylerine teknoloji götürme misyonunu güçlendirdi. İki grup bir araya gelerek TEKNOFEST 2025 Yapay Zeka Kısa Film Yarışmasına katıldı ve 'Gök Kubbemiz' adlı yapay zeka filmiyle Türkiye ikinciliği elde etti.

TEKNOFEST sahnesinde dikkat çeken ekip, bu başarının ardından Türk savunma sanayisinin önemli kuruluşu HAVELSAN ile yolları kesişti. Yapay zekayı geniş kitlelere tanıtmak ve alanda farkındalık yaratmak hedefiyle HAVELSAN için kısa film üretmeye karar verildi.

İlk ortak çalışma olarak, asırlık Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunu ve milletin tarih sahnesindeki ufkunu anlatan 'Miras' adlı kısa film hayata geçirildi.

Ekip ve çalışma sahası

Vefa Yokuşu üyeleri Şanlıurfa, İstanbul, Kahramanmaraş ve Düzce'de görev yapıyor ve çalışmalarını Şanlıurfa merkezli olarak sürdürüyor.

HAVELSAN ve TEKNOFEST 2025'te Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'nda ikinci olan Vefa Yokuşu ekibinin...

HAVELSAN ve TEKNOFEST 2025'te Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'nda ikinci olan Vefa Yokuşu ekibinin yapay zeka alanındaki işbirliğiyle Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü "Miras" adlı kısa filmle kutladı. Şanlıurfa'da görev yapan bir grup öğretmen, öğrencilerin ders dışı hayatlarına da dokunmak amacıyla sinemanın evrensel dilini bir araç olarak kullanmayı seçti. İlk iş olarak okuldan çıktıktan sonra terzilik, fırıncılık, simitçilik, tezgahtarlık gibi işlerde çalışan öğrencilerin hayatlarını konu alan "Geleceğimizin Gençleri" adlı birer dakikalık belgeseller çekildi.

HAVELSAN ve TEKNOFEST 2025'te Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'nda ikinci olan Vefa Yokuşu ekibinin...

İLGİLİ HABERLER

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 'Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı' — Mesleki Eğitime Yeni Vizyon
2
Yerli Robotlar ALTAY Tankı Seri Üretiminde Kilit Rol Oynuyor
3
Şefik Karagüzel: 64 Yıllık Göç Serüveni ve Almanya'daki Türk Girişimciler
4
TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar
5
Afyonkarahisar'da erken teşhisle meme kanseri yenildi
6
Uzaktan Muayene: 1 Yılda 44 bin 719 Kişi Yararlandı
7
Erzurum'da Akciğerinden Karpuz Büyüklüğünde Kitle Çıktı: 3,5 Kiloluk Kitle Cerrahı Şaşırttı

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı