Tel Abyad'da Beggara Aşireti PKK/YPG’ye Karşı Direniş Çağrısı

Suriye'nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Beggara aşireti, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattığını açıkladı.

Tel Abyad'da yaşayan Beggara aşiretine mensup yüzlerce genç, Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden örgüte karşı mücadeleye hazır olduklarını duyurdu.

Bildirinin Ayrıntıları

Aşiret temsilcileri, PKK/YPG'ye karşı tüm aşiretlerle birlikte hareket edeceklerini belirterek "Topraklarımızı işgal eden bu yapıya karşı sonuna kadar direneceğiz." mesajı verdi.

Tel Abyad ilçesindeki stadyumda bir araya gelen Beggara aşiretine bağlı el-Meşhur kabilesinin ileri gelenleri, PKK/YPG'ye karşı toplu direniş çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı.

Hedef ve Uyarılar

Bildiride, Fırat Nehri'nin doğusunda, Cezire Bölgesi üzerindeki işgal tamamen sona erene kadar PKK/YPG'ye karşı sürekli ve genel bir mücadele yürütüleceği vurgulandı.

Ayrıca bildiride, "Suriye hükümetini destekleyen diğer aşiret ve kabilelerle tam dayanışma içindeyiz." ifadesine yer verildi.

Bildiride, aşiret mensuplarının, SDG adını kullanan PKK/YPG ve destekçilerinin işgal ettiği toprakları kurtarmak için canlarını feda etmeye hazır oldukları belirtildi.

SDG kontrolündeki diğer aşiret mensuplarına da uyarıda bulunan bildiride, "Bir an önce bu yapıya sırt çevirin. Aksi takdirde savaşçılarımız için meşru hedef haline geleceksiniz." denildi.

Yayımlanan bu bildirinin ardından bölgedeki gerilim ve güvenlik endişeleri dikkat çekici şekilde arttı.

