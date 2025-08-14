DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

Tel Abyad'da Beggara Aşireti PKK/YPG’ye Karşı Direniş Çağrısı

Tel Abyad'da Beggara aşireti, PKK/YPG'ye karşı toplu mücadele ilan etti; yüzlerce genç Fırat Nehri doğusundaki işgale karşı hazır.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:54
Tel Abyad'da Beggara Aşireti PKK/YPG’ye Karşı Direniş Çağrısı

Tel Abyad'da Beggara Aşireti PKK/YPG’ye Karşı Direniş Çağrısı

Suriye'nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Beggara aşireti, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattığını açıkladı.

Tel Abyad'da yaşayan Beggara aşiretine mensup yüzlerce genç, Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden örgüte karşı mücadeleye hazır olduklarını duyurdu.

Bildirinin Ayrıntıları

Aşiret temsilcileri, PKK/YPG'ye karşı tüm aşiretlerle birlikte hareket edeceklerini belirterek "Topraklarımızı işgal eden bu yapıya karşı sonuna kadar direneceğiz." mesajı verdi.

Tel Abyad ilçesindeki stadyumda bir araya gelen Beggara aşiretine bağlı el-Meşhur kabilesinin ileri gelenleri, PKK/YPG'ye karşı toplu direniş çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı.

Hedef ve Uyarılar

Bildiride, Fırat Nehri'nin doğusunda, Cezire Bölgesi üzerindeki işgal tamamen sona erene kadar PKK/YPG'ye karşı sürekli ve genel bir mücadele yürütüleceği vurgulandı.

Ayrıca bildiride, "Suriye hükümetini destekleyen diğer aşiret ve kabilelerle tam dayanışma içindeyiz." ifadesine yer verildi.

Bildiride, aşiret mensuplarının, SDG adını kullanan PKK/YPG ve destekçilerinin işgal ettiği toprakları kurtarmak için canlarını feda etmeye hazır oldukları belirtildi.

SDG kontrolündeki diğer aşiret mensuplarına da uyarıda bulunan bildiride, "Bir an önce bu yapıya sırt çevirin. Aksi takdirde savaşçılarımız için meşru hedef haline geleceksiniz." denildi.

Yayımlanan bu bildirinin ardından bölgedeki gerilim ve güvenlik endişeleri dikkat çekici şekilde arttı.

Suriye’nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan en...

Suriye’nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan en büyük aşiretlerden Beggara aşireti, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele başlattığını duyurdu. Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad’da yaşayan Beggara aşiretine mensup yüzlerce genç, Fırat Nehri’nin doğusunu işgal eden terör örgütüne karşı mücadeleye hazır olduklarını duyurdu.

Suriye’nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan en...

İLGİLİ HABERLER

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası