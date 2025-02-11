Tel Aviv'de Netanyahu Hükümetine Esir Takası Protestosu

Tel Aviv'de Esir Takası İçin Gösteri Düzenlendi

İsrail'de yüzlerce kişi, Hamas ile gerçekleştirilen esir takası anlaşmasının tamamlanması ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle sokaklara döküldü. Özellikle Gazze'de esir tutulan Elon Ohel'in doğum günü vesilesiyle yapılan gösterim, esir takası anlaşmasının askıya alındığının duyurulması sonrası daha büyük bir eyleme dönüştü.

Hükümetin Taahhütlerine Tepki

Hamas, 15 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan 6'ncı tur esir takasının, İsrail'in anlaşma şartlarına uymadığı gerekçesiyle askıya alındığını bildirdi. Bu gelişme üzerine pek çok İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik tepkilerini dile getirmek için Tel Aviv'in merkezinde toplandı.

Göstericilerden Anlamlı Sloganlar

Walla haber sitesi kaynaklarına göre, göstericiler ateş ve meşale yakarak İsrail Savunma Bakanlığı önünde yolları kapatarak trafiğin aksamasına neden oldu. "Hepsini geri getirin" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, "İsrail hükümeti anlaşmayı bozdu" ve "Netanyahu anlaşmayı bozdu" gibi sloganlar atarak taleplerini iletti.

Ailelerin Endişeleri Yükseliyor

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerden İlan, “En büyük korkuların gözlerimizin önünde gerçekleştiğine tanık oluyoruz” diyerek, esirlerin serbest kalma sürecine dair belirsizlikleri dile getirdi. Oğlu Gazze'de tutulan İlan, söz konusu esir takasının geleceği ile ilgili endişelerini vurguladı.

Netanyahu'dan Beklentiler

Matan isimli esirin annesi Einav Zingaucker ise Netanyahu'dan kabineyi toplamasını, müzakere heyetine tam yetki vermesini ve tüm esirleri tek seferde geri getirmesini talep etti.

Esir Takası Anlaşması ve Gelişmeler

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını duyurmuştu.

Ateşkes ve esir takası anlaşması ise 19 Ocak'ta yürürlüğe girmiş ve toplamda 1900’den fazla Filistinli esir ile 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülmüştü.