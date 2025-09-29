Tel Aviv: Tahran’a Yeniden Saldırı İhtimali Üzerine İsrailli Yetkili Uyarısı

İsrail ordusundan ismi açıklanmayan bir yetkili, Tel Aviv'in İran'a yeniden saldırı düzenleyebileceğini açıkladı. Yetkili, alınan istihbarat ve bölgedeki askeri gelişmeler doğrultusunda bir dizi senaryoya hazırlandıklarını söyledi.

Yetkilinin açıklamaları

İsrail’in Maariv gazetesine konuşan yetkili, Ortadoğu’daki hareketlilik ve İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Yetkili şu ifadeleri kullandı: "Ortadoğu’daki gelişmeleri ve İran’daki hareketliliği yakından izliyoruz. İsrail ve İran, sürekli bir silahlanma ve öğrenme yarışı içinde. Bir dizi senaryoya hazırlanıyoruz, bunlardan biri de İran’a yeniden saldırı düzenlemek zorunda kalmamız olabilir."

Yetkili ayrıca son operasyonların Tahran üzerinde ciddi etkisi olduğunu savunarak, "Tahran, uğradığı zararların ve İsrail ordusunun kapasitesinin farkında." dedi.

Çatışma sürecinin kronolojisi

Taraflar arasındaki gerilim, İsrail’in 13 Haziran’da gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarla tırmandı. 13 Haziran saldırılarında, İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ile ordunun üst komuta kadrosu hedef alınmıştı.

Bu saldırılarda İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirmişti.

İsrail’e açık destek veren ABD, 22 Haziran tarihinde İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahandaki üç nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ise ABD’nin bu saldırısına misilleme olarak 23 Haziranda ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssüne saldırdı. Ardından, 24 Haziranda ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Yetkilinin açıklaması, bölgedeki gerilimin devam edebileceğine ve yeni askeri adımların olası olduğuna işaret ediyor.