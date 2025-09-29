Tel Aviv: Tahran’a Yeniden Saldırı İhtimali Üzerine İsrailli Yetkili Uyarısı

İsrailli askeri yetkili, bölgedeki 'silahlanma yarışı' gerekçesiyle Tel Aviv'in Tahran'a yeniden saldırabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 21:46
Tel Aviv: Tahran’a Yeniden Saldırı İhtimali Üzerine İsrailli Yetkili Uyarısı

Tel Aviv: Tahran’a Yeniden Saldırı İhtimali Üzerine İsrailli Yetkili Uyarısı

İsrail ordusundan ismi açıklanmayan bir yetkili, Tel Aviv'in İran'a yeniden saldırı düzenleyebileceğini açıkladı. Yetkili, alınan istihbarat ve bölgedeki askeri gelişmeler doğrultusunda bir dizi senaryoya hazırlandıklarını söyledi.

Yetkilinin açıklamaları

İsrail’in Maariv gazetesine konuşan yetkili, Ortadoğu’daki hareketlilik ve İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Yetkili şu ifadeleri kullandı: "Ortadoğu’daki gelişmeleri ve İran’daki hareketliliği yakından izliyoruz. İsrail ve İran, sürekli bir silahlanma ve öğrenme yarışı içinde. Bir dizi senaryoya hazırlanıyoruz, bunlardan biri de İran’a yeniden saldırı düzenlemek zorunda kalmamız olabilir."

Yetkili ayrıca son operasyonların Tahran üzerinde ciddi etkisi olduğunu savunarak, "Tahran, uğradığı zararların ve İsrail ordusunun kapasitesinin farkında." dedi.

Çatışma sürecinin kronolojisi

Taraflar arasındaki gerilim, İsrail’in 13 Haziran’da gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarla tırmandı. 13 Haziran saldırılarında, İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ile ordunun üst komuta kadrosu hedef alınmıştı.

Bu saldırılarda İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirmişti.

İsrail’e açık destek veren ABD, 22 Haziran tarihinde İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahandaki üç nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ise ABD’nin bu saldırısına misilleme olarak 23 Haziranda ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssüne saldırdı. Ardından, 24 Haziranda ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Yetkilinin açıklaması, bölgedeki gerilimin devam edebileceğine ve yeni askeri adımların olası olduğuna işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vanspor Amed'i 3-0 Yendi — Hakan Kutlu: 'Yürek Kazandı'
2
Kahramankazan'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil: 3 Ölü, 2 Yaralı
3
BM Cenevre'de Fransa'daki İnsan Hakları İhlalleri Gündeme Geldi
4
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
5
Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı
6
Erdoğan: Trump'la Görüşmenin Olumlu Sonuçlarını Önümüzdeki Dönemde Göreceğiz
7
İskenderun'da Otomobil Kaldırıma Çarptı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı