Tel Aviv Uçuşlarının Durdurulması: 4 Bin İsrailli Yurt Dışında Mahsur Kaldı

Tel Aviv Uçuşları Durduruldu

Son gelişmelere göre, pek çok havayolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması nedeniyle yaklaşık 4 bin İsrailli, yurt dışında mahsur kaldı. Bu durum, Orta Doğu'daki artan gerginliğin bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Mahsur Kalan İsrailliler ve İletişim Çabaları

İsrail devlet televizyonu KAN, 4 bin vatandaşın, geri dönüşleri için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığı ile irtibat kurduğunu bildirdi. Yurt dışında bulunan bu insanlar, ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeyi umuyor.

Gerginliğin Nedenleri

Son zamanlarda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikaste uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği operasyonlarda Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün yok edilmesi, durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bu olaylar, İran, Hizbullah ve Hamas'ın misilleme yapma ihtimalini gündeme getirirken, havayolu şirketleri uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Uluslararası Havayolu Şirketleri ve Sefer İptalleri

Günümüzde 15 farklı uluslararası havayolu şirketi, bu gergin ortamda Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak askıya almış durumda. Geri dönüş tehtidi altındaki yolcular, endişe içinde bekleyişlerini sürdürüyor.