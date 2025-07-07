Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Temmuz Ayında Beklenen Büyük Zamlar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon verileri, **%43,23** seviyesindeki 12 aylık ortalama ile birlikte yeni bir zam dalgasının habercisi oldu. Kiradan gıdaya, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda fiyat artışları kaçınılmaz hale geldi.

Barınma ve Ulaşımda Alarm Zamanı

Vatandaşların en temel gider kalemleri arasında yer alan barınma ve ulaşım, bu zamlardan en çok etkilenen sektörler oldu. Hükümetin kira artışlarına uyguladığı **%25'lik sınırın** sona ermesi, ev sahiplerinin yeni dönemde **12 aylık enflasyon ortalamasını** baz alarak kiraları artırmasına olanak tanıyacak. Bu da mevcut kiracılar için **%43,23** oranında fahiş artışlar anlamına gelmekte.

Ulaşım cephesinde ise, akaryakıta yapılan devasa **Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)** artışı pompa fiyatlarını etkileyerek tüm ekonomiyi yakından etkileyecek. Artan nakliye maliyetleri, market raflarından sanayi üretimine kadar birçok alanda yeni zamların habercisi durumunda.

Gıda Enflasyonu Yeniden Mercek Altında

Son günlerde yeniden gündemde olan gıda enflasyonu, tüketicilerin hissettiği en önemli sorunlar arasında. Temel besin maddelerindeki durdurulamaz artışlar, unlu mamuller ve kahvaltılık tahıllar gibi ürünlerde çift haneli fiyat artışlarına yol açarak vatandaşları zor duruma sokacak.

Ayrıca, enerji maliyetlerindeki yükselişin elektrik faturalarına yansıyacağı uzman tahminlerinde belirtiliyor. Yaz tatilinin ortasında gelen bu zamlar, otel ve pansiyon konaklama ücretlerinde de **%7’nin üzerinde bir artış** yaratacak. Ege ve Akdeniz sahillerinde birkaç günlük tatil kaçamağı bile lüks haline gelecek.

Eğitim ve Sosyal Hayatta Artan Giderler

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken özel okulların da fiyat tarifelerini güncellemesi, aileler üzerinde ek mali yükler getirecek. Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve lise kademelerindeki özel kurumların ücretlerindeki artış, kayıtlarda değişiklik yapma zorunluluğunu beraberinde getirecek.

Son olarak sosyal harcamaların bir parçası olan şans oyunları (piyango, iddaa vb.) da yapılan fiyat güncellemeleri ile dikkat çekiyor. Tüm bu faktörler birlikte kıyaslandığında, Temmuz ayı bütçeleri büyük ölçüde altüst edecek bir dönem olarak karşımıza çıkıyor.