Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Temu ve Shein kullanıcılarına müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan net açıklama

Taleplerin gerçekliği bakanlık tarafından reddedildi

Son dönemde Türkiye'deki milyonlarca online alışveriş tutkununu endişelendiren ve sosyal medyada hızla yayılan "yurt dışı alışverişlerinde 30 Euro'luk gümrük muafiyeti kalkıyor" iddiası, Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı net açıklama ile son buldu.

Özellikle Temu ve Shein gibi Çin merkezli dev e-ticaret platformlarından sıkça alışveriş yapan tüketiciler, bakanlıktan gelen "gündemimizde böyle bir çalışma yok" açıklamasıyla derin bir nefes aldı.

İddianın içeriği: "1 Euroluk ürüne bile vergi mi geliyor?"

İddiaya göre hükümet, yurt dışından posta veya hızlı kargo ile yapılan bireysel ithalatlarda uygulanan 30 Euro'luk gümrük vergisi muafiyetini tamamen ortadan kaldırmaya hazırlanıyordu. Bu durumun hayata geçmesi halinde, tüketicilerin 1 Euro değerinde bir ürün sipariş etmesi durumunda dahi gümrük vergisi ve ilgili diğer masrafları ödemek zorunda kalacağı ileri sürülüyordu. Bu iddia, uygun fiyatlı ürünleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan platformların popülaritesi göz önüne alındığında kısa sürede büyük endişe yarattı.

Ticaret Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu

Kamuoyunda artan endişe ve bilgi kirliliğinin ardından tüm gözler Ticaret Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık yetkilileri, sektör basınına yaptıkları açıklamada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bakanlığın mevcut gümrük limitlerini düşürme ya da sıfırlama yönünde herhangi bir çalışmasının bulunmadığını kesin olarak teyit etti.

Yetkililer tarafından aktarılan ifadede: “Sektörün bu yönde uzun bir süredir çalışması var. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın limitlerin düşürülmesine ya da sıfırlanmasına ilişkin bir çalışması yok. Bu yönde atılmış bir adım yok.” denildi.

Gümrüksüz alışveriş limiti ne kadar?

Ticaret Bakanlığı'nın bu net açıklamasıyla birlikte, yurt dışından online alışveriş yapan milyonlarca vatandaş için mevcut kuralların geçerliliğini koruduğu bir kez daha teyit edildi.

Yurt dışındaki e-ticaret sitelerinden posta veya hızlı kargo yoluyla kendiniz için sipariş ettiğiniz ve toplam bedeli 30 Euro'yu geçmeyen ürünler için herhangi bir gümrük vergisi ödemezsiniz.

Eğer siparişinizin toplam değeri 30 Euro'yu aşarsa, ürünün geldiği ülkeye (Avrupa Birliği veya diğer ülkeler) ve ürünün cinsine göre değişen oranlarda gümrük vergisi, KDV ve diğer olası masraflar faturanıza yansıtılır.

Türkiye'de yurt dışı alışveriş limiti, yıllar önce 150 Euro gibi oldukça yüksek bir seviyedeyken, yapılan düzenlemelerle kademeli olarak düşürülerek mevcut 30 Euro seviyesine çekilmişti.