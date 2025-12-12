DOLAR
Terhis Olduktan 5 Gün Sonra Hayatını Kaybetti: Kahramanmaraşlı Fatih Mehmet Taş

Kahramanmaraşlı 20 yaşındaki Fatih Mehmet Taş, terhisinden 5 gün sonra beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:31
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraşlı Fatih Mehmet Taş (20), görev yeri Muğla Aksaz'dan memleketine döndü. Eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaşan Taş, kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç, tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tören

Hayatını kaybeden Taş, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.

