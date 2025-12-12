Terhis Olduktan 5 Gün Sonra Hayatını Kaybetti: Kahramanmaraşlı Fatih Mehmet Taş
Olayın Detayları
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraşlı Fatih Mehmet Taş (20), görev yeri Muğla Aksaz'dan memleketine döndü. Eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaşan Taş, kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı.
Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç, tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tören
Hayatını kaybeden Taş, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.
