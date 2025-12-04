Terkos Gölü'nde Su Çekilmesiyle Tarihi Su Kanalları Gün Yüzüne Çıktı

Kuraklık nedeniyle Terkos Gölü'nde düşen su seviyesi, Bizans döneminden kalan tarihi su kanalları, iskeleler ve karaya oturmuş tekneleri gün yüzüne çıkardı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:12
Terkos Gölü'nde Su Çekilmesiyle Tarihi Su Kanalları Gün Yüzüne Çıktı

Terkos Gölü'nde su seviyesi kritik seviyelere düştü

İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Gölünde yaşanan kuraklık, su seviyelerinde ciddi düşüşe yol açtı. Suyun çekilmesiyle yıllardır göl altında kalan tarihi yapılar yeniden gün ışığına çıktı.

Gün yüzüne çıkan tarihi su kanalları ve kıyıya oturan tekneler

Suyun çekilmesi sonucu Balaban kıyısında onlarca yıldır su altında kalan tarihi su kanalları ve iskeleler ortaya çıktı. Göl üzerinde bulunması gereken tekneler ise karaya oturdu; kıyılar çamurla kaplandı ve ortaya çıkan görüntüler kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Durumu belgeleyen drone kameraları, daralan su alanını, gün yüzüne çıkan taş yapıların ve kıyıya sıkışan teknelerin havadan çarpıcı görüntülerini kaydetti.

Su kaynaklarında doluluk oranları ve etkileri

İstanbul’un genelinde su kaynaklarındaki doluluk oranları yüzde 20 seviyelerine kadar gerilerken, Terkos Gölü'ndeki çekilme kentin içme suyu tedarikine yönelik riskleri de gündeme taşıdı. Gölün daralan su alanı, hem doğal hem de tarihi değerler bakımından dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Yetkililer ve uzmanlar, azalan yağışlar ve artan buharlaşmanın etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor; ortaya çıkan yapılar ise bölgenin tarihsel dokusuna ilişkin yeni görsel kanıtlar sağladı.

