Terme Miliç’e 23 bin 500 metrekare Kadınlar Plajı: Halit Doğan’dan Müjde

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Miliç sahiline 23 bin 500 metrekarelik kadınlar plajı inşa ediyor; tesis 2026 yaz sezonunda hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:54
Terme Miliç’e yeni bir soluk: Kadınlar plajı geliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme ilçesi Miliç sahilinde kadınlara özel bir plaj projesini hayata geçiriyor. 23 bin 500 metrekare alanda planlanan tesis, bölgeye yeni bir estetik ve işlevsellik katmayı amaçlıyor.

Proje detayları

Kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemeyi hedefleyen proje, SBB Kadınlar Hamamı ve Havuzunun ardından hayata geçirilen önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Plaj; duş alanları, dinlenme alanları, kafe, spor alanları ve oyun parkı gibi modern donatılarla tasarlandı.

Proje, sadece kadınların kullanımına açık olacak şekilde planlanırken, Miliç sahilinde hem konforlu hem de güvenli bir kullanım sunulması hedefleniyor. Tesisin modern altyapısıyla Karadeniz’in serin sularında rahat bir deneyim yaşatması amaçlanıyor.

Hedeflenen takvim ve belediye açıklaması

İnşaat çalışmalarına başlanan kadınlar plajının 2026 yaz sezonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Terme sahilini daha yeşil, fonksiyonel ve estetik hale getirecek projenin hızlı tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan projenin müjdesini vererek şunları söyledi:

"Terme ilçemiz Miliç sahilinde sadece kadınlarımızın kullanabileceği modern bir plaj inşa ediyoruz. Projeyi hızla tamamlayarak önümüzdeki yaz sezonunda hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Projelerimize hemşehrilerimizin talepleriyle yön veriyoruz. Terme’de de kadınlarımızın plaj noktasından yoğun bir talebi vardı. İnşallah 2026 yaz sezonu onların Karadeniz’in keyfini çıkaracakları bir yaz olacak. Projemiz şimdiden Terme’ye hayırlı olsun"

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Terme’de yaşayan kadınlar, Karadeniz sahilinde modern ve güvenli bir alanda dinlenme ve sosyalleşme fırsatı bulacak.

