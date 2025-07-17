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TES-İŞ'ten Muğla'da Enerji ve Maden Düzenlemesine Destek

TES-İŞ, enerji ve maden alanında düzenlemelere destek vermek için TBMM önünde basın toplantısı düzenledi. İşçilere sahip çıktılar.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 17:39
TES-İŞ'ten Muğla'da Enerji ve Maden Düzenlemesine Destek

TES-İŞ'ten Enerji ve Maden Düzenlemesine Destek

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), enerji ve maden alanlarında önemli düzenlemelere yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında basın açıklaması yaptı. TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde düzenlenen etkinlikte, binlerce işçinin sesini duyurmak adına orada olduklarını belirtti.

“Zeytin Taşınmaz” İddiası

Erçelik, yer altı kaynaklarının çıkarılmaması için çeşitli grupların yoğun protestolar yürüttüğünü ifade ederek, “'Zeytin taşınmaz diyorlar, köyler yok olacak' söylemleriyle santralleri durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak bu durum, santrallerde çalışan 5 bine yakın arkadaşımızı düşünmüyor. İşsizlik olursa bu işçiler nereye gidecek?” dedi.

İşsizlik ve Göç Tehdidi

Erçelik, meselenin bir ülke meselesi olduğunu vurgulayarak, “Santraller durursa, işsizlik başlar. Göç olursa hayat durur. İşte biz buna izin vermemek için buradayız. Yasa kabul edilene kadar buradan ayrılmak yok.” şeklinde konuştu.

Muğlalı Muhtarların Desteği

Muğlalı muhtarlar adına konuşan Karacaağaç Mahalle Muhtarı Dursun Uysal, zeytin ağaçlarının taşınabilir olduğunu belirtti. “Milaslı çiftçiler için zeytin taşıma ve aşılaması bir gelenektir. Milyonlara ulaşan zeytinlikleri biz taşıyarak büyüttük; bugün de taşır, korur ve yaşatırız. Bu yasa teklifini destekliyoruz.” dedi.

AK Parti Milletvekillerinden Destek

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, bölgede bulunan iki termik santralin enerji ihtiyacını karşıladığını belirtti. Mete, “Bu faaliyetlerin devam etmesi ve buralarda çalışan binlerce işçinin evlerine aş götürebilmesi için, zeytini taşıyıp kömürü çıkartacağız.” diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz de, “Zeytin, kömür ve ağaçlar bizim. 87 milyon olan zeytin ağacımızı 213 milyona çıkardık. Zeytinlerimizi başka yerlere taşıyoruz. İnşallah bu maden yasası Meclis'ten geçecek ve Yatağan ile Yeniköy termik santralleri hızla çalışmaya devam edecek.” ifadeleriyle desteklerini açıkladı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), enerji ve maden alanlarına yönelik...

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı. TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde gruptakiler adına açıklamada bulundu.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), enerji ve maden alanlarına yönelik...

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı. TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde gruptakiler adına açıklamada bulundu.

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