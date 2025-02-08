TESK Başkanı Palandöken, Afyonkarahisar'da Esnafla Buluştu ve Sahte İçki Uyarısında Bulundu

TESK Başkanı Palandöken, Afyonkarahisar'da Esnaflarla Bir Araya Geldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Afyonkarahisar'da düzenlenen bir programda esnaflarla bir araya geldi. Toplantıda, sahte içki kullanımından kaynaklanan ölümlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sahte İçki ve Tehlikeleri

Palandöken, sahte içkinin insan hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirerek, "Adam ayıplı olan bir malı illegal hale getirip satıyor. Bu da insanları öldürüyor. Eskiden ayıplı bir malı kimse dükkandan almazdı. Şimdi evde yapılıyor" şeklinde konuştu.

İlgili kişilerinin, sahte içki yapımını internet üzerinden öğrendiğini belirten Palandöken, "Ama bu adam kimyager değil ki. Ayıplı malı illegal bir şekilde üretip satmak insanların hayatını riske atıyor. Ev halkının tamamı bu durumu görüyor" ifadelerini kullandı.

Ölümlere Göz Yumulmamalı

Palandöken, sahte içkiden kaynaklanan ölümlere karşı kayıtsız kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, toplum sağlığı için önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Üstün de katıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken (sağda), Afyonkarahisar'da bir otelde esnaflarla bir araya geldi. Palandöken, burada konuşma yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken (sağda), Afyonkarahisar'da bir otelde esnaflarla bir araya geldi. Palandöken, burada konuşma yaptı.