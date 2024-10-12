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Tesla Şanghay Fabrikasında 3 Milyonuncu Araç Üretildi

Tesla'nın Şanghay'daki fabrikasında tarih yazıldı; 3 milyonuncu elektrikli araç banttan indirildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:28
Tesla Şanghay Fabrikasında 3 Milyonuncu Araç Üretildi

Tesla'nın Şanghay Fabrikasından Önemli Bir Dönüm Noktası

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, Şanghay'daki fabrikasında 3 milyonuncu aracını üretmeyi başardı. Bu önemli başarı, şirketin elektrikli otomobil pazarındaki etkisini bir kez daha kanıtlıyor.

Hızla Artan Üretim Kapasitesi

Tesla, fabrikasında üretilen 3 milyonuncu aracın ele geçirildiğini açıkladı. Bu araç, Model Y markasına sahip tam elektrikli bir otomobil olup, dün akşam banttan indirildi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Şanghay fabrikasında 1 milyon araç üretmek 30 aydan fazla sürerken, 2 milyonuncu araç eşiği sadece 13 ayda aşıldı.

Global Üretimde Önemli Rol

Fabrikanın 2 milyonuncu aracı eylül 2023'te banttan indirilmişti. 2023'ün ilk 9 ayında, fabrikanın ürettiği araç sayısı 675 bine ulaştı ve bu rakam, Tesla'nın global üretiminin yarısından fazlasını temsil ediyor. Şanghay'daki bu tesis, Tesla'nın ABD dışındaki en büyük üretim noktası olma özelliğini taşıyor.

İhracat Potansiyeli

Fabrikada üretilen araçlar, yalnızca yerel pazara değil, aynı zamanda Asya-Pasifik ülkelerine ve Avrupa'ya da ihraç ediliyor. Bugüne kadar üretilen 3 milyon aracın yaklaşık 1 milyonu Avrupa ve Asya-Pasifik pazarlarına satıldı.

Tesla'nın Şanghay fabrikası, elektrikli araçların geleceğine yön verme noktasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

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