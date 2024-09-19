Tevfik Eren Iğdır'da Gazetecilerle Buluştu

Tevfik Eren, Iğdır'da Basınla Bir Araya Geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Iğdır'da gazetecilerle bir araya geldi. Eren, partisinin düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İdam Talebi ve Buluşmanın Amacı

Eren, Iğdır'da gerçekleştirdikleri ziyareti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri çalışmalarının bir parçası olarak açıkladı. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Eren, terör olayları üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Terör emrini veren, bizzat askerimizi ve vatandaşlarımızı şehit eden terörist başı için ve bunun yanında 3-5 yaşındaki çocuklarımızı katletmiş caniler için idam istiyoruz. Bu idamın gelmesi ülkemizin hayrına olacaktır. Meclis'te grubu olan partileri ziyaret ederek bu konuda gerekli adımları atacacağız."

Öğrenci ve Ailelerine Destek Mesajı

Eren, toplantının ardından BBP İl Başkanı Ekrem Kızılkuş ve partililerle birlikte, Iğdır Belediyesi'nde iş akdine son verilen 204 işçinin Belediye-İş Sendikası öncülüğünde düzenlediği eylem alanını ziyaret etti.

Burada işçi ve ailelerine seslenen Eren, "Belediyemizin işçi çıkartmak yerine yaptığı hizmetlerle anılmasını istiyoruz. Belediye başkanına çağrıda bulunuyorum; bu insanların haklarını geri verin ve kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın." şeklinde konuştu. Eren, belediyenin mali gerekli yardımları aldığını belirterek, işçi alımlarına devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sendika Başkanı'ndan Açıklama

Belediye-İş Sendikası Iğdır Başkanı Himmet Bozan da, 74 gündür oturma eylemi yaptıklarını ifade ederek, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini bildirdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Iğdır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eren, toplantı sonrası BBP İl Başkanı Ekrem Kızılkuş ve partililerle, Iğdır Belediyesi tarafından iş akdine son verilen 204 işçinin Belediye-İş Sendikası öncülüğünde başlatmış olduğu eylem alanına gitti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Iğdır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eren, toplantı sonrası BBP İl Başkanı Ekrem Kızılkuş ve partililerle, Iğdır Belediyesi tarafından iş akdine son verilen 204 işçinin Belediye-İş Sendikası öncülüğünde başlatmış olduğu eylem alanına gitti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Iğdır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eren, toplantı sonrası BBP İl Başkanı Ekrem Kızılkuş ve partililerle, Iğdır Belediyesi tarafından iş akdine son verilen 204 işçinin Belediye-İş Sendikası öncülüğünde başlatmış olduğu eylem alanına gitti.