Texas Meclisi, Cumhuriyetçilerin Kongre Haritasını Yeniden Çizme Tasarısını Onayladı

Temsilciler Meclisi'nde kritik oylama yapıldı

ABD'nin Texas eyaletinde Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilere 2026 ara seçimlerinde 5'e kadar ek sandalye kazandırabilecek kongre seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

Cumhuriyetçiler, eyaletin kongre seçim bölgelerini yeniden düzenleyerek Temsilciler Meclisi'nde daha fazla sandalye elde etmeyi hedefliyor. Bu adım, ülke genelinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki siyasi gerilimi artırıyor.

Oylama ve süreç

Demokrat üyelerin, çoğunluğun oluşmasını engellemek amacıyla ay başında eyaleti terk etmesinin ardından yeniden meclise dönmesiyle yapılan oylamada tasarı 88'e karşı 52 oyla kabul edildi.

Yasanın yürürlüğe girmesi için tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalet senatosunda onaylanması ve Vali Greg Abbott tarafından imzalanması gerekiyor.

Tepkiler ve yasal süreç

Meclisin Demokrat üyeleri, tasarının Cumhuriyetçilere avantaj sağlamak amacıyla hazırlandığını savunarak haritanın mahkemeye taşınacağını belirtti. Cumhuriyetçiler ise Yüksek Mahkeme'nin seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine izin verdiğini hatırlattı.

Daha önce kendi eyaletinde benzer bir adım atan California Valisi Gavin Newsom, Texas'taki gelişmeyi "Demokratların çoğunlukta olduğu bölgeler oluşturarak dengeleyeceklerini" ifade etti. Newsom, Demokratların da ara seçimde 5 sandalye kazanmasını hedefleyen yeni haritalarını sunmak için 4 Kasım'da özel seçim çağrısında bulunmuştu.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Texas'ta yapmak istedikleri "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" adımına tam destek vermişti.