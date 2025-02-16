THK, 100. Yılında Yeniden Yapılandırma Sürecine Girdi

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, 100. yaşında yeniden yapılanma planlarını ve yeni projelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:09
THK, 100. Yılında Yeniden Yapılandırma Sürecine Girdi

THK, 100. Yılında Yeniden Yapılandırma Sürecine Girdi

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporu "yol haritası" olarak belirleyerek, kurumun geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yurtnaç, THK'nin 1925 yılında kurulduğunu hatırlatarak, kurumun 100'üncü yılını kutladığını ifade etti. 2010 yılından itibaren çeşitli sorunlarla boğuşan THK, 2019'dan bu yana kayyum yönetiminde bulunuyor. Yurtnaç, kendilerinin bu süreçte dördüncü kayyum olduklarının altını çizdi.

Yurtnaç, 14 aylık bir süreçte gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde kurumun yeniden toparlanmaya başladığına dikkat çekti. "Bizim temel hedefimiz, 100'üncü yılda THK'yi halka hizmet eden, yönetim şekliyle çözüm odaklı bir yapıya kavuşturmaktır"

Küçülme ve Büyüme

Kriz dönemlerinde kurumların genellikle küçülmeye gittiğini belirten Yurtnaç, THK'nin idari olarak küçüldüğünü ancak işlevsel olarak büyüdüğünü söyledi. Kendi dönemlerinde kurumun gelirlerinin yüzde 142 arttığı, giderlerinin ise yüzde 22 azaldığı bilgisini verdi.

Tüzük Değişikliği Zorunluluğu

THK’nin mali sorunları yaşadığı dönemde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetimin önemine değinen Yurtnaç, "1200 sayfalık denetim raporu, Kurumun eksikliklerini ve tıkanan noktalarını ortaya koydu"tüzük değişikliğinin

Yurtnaç, THK'nin bugüne kadar kamu kaynağı kullandığını ve halkın desteğiyle ayakta kaldığını ifade ederek, "Bu nedenle Kuruma yapılan bağışların ve harcamaların denetime açık ve şeffaf olması gerekiyor"

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