THK, 100. Yılında Yeniden Yapılandırma Sürecine Girdi
Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporu "yol haritası" olarak belirleyerek, kurumun geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Yurtnaç, THK'nin 1925 yılında kurulduğunu hatırlatarak, kurumun 100'üncü yılını kutladığını ifade etti. 2010 yılından itibaren çeşitli sorunlarla boğuşan THK, 2019'dan bu yana kayyum yönetiminde bulunuyor. Yurtnaç, kendilerinin bu süreçte dördüncü kayyum olduklarının altını çizdi.
Yurtnaç, 14 aylık bir süreçte gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde kurumun yeniden toparlanmaya başladığına dikkat çekti. "Bizim temel hedefimiz, 100'üncü yılda THK'yi halka hizmet eden, yönetim şekliyle çözüm odaklı bir yapıya kavuşturmaktır" Kriz dönemlerinde kurumların genellikle küçülmeye gittiğini belirten Yurtnaç, THK'nin idari olarak küçüldüğünü ancak işlevsel olarak büyüdüğünü söyledi. Kendi dönemlerinde kurumun gelirlerinin yüzde 142 arttığı, giderlerinin ise yüzde 22 azaldığı bilgisini verdi. THK’nin mali sorunları yaşadığı dönemde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetimin önemine değinen Yurtnaç, "1200 sayfalık denetim raporu, Kurumun eksikliklerini ve tıkanan noktalarını ortaya koydu"tüzük değişikliğinin Yurtnaç, THK'nin bugüne kadar kamu kaynağı kullandığını ve halkın desteğiyle ayakta kaldığını ifade ederek, "Bu nedenle Kuruma yapılan bağışların ve harcamaların denetime açık ve şeffaf olması gerekiyor"
Küçülme ve Büyüme
Tüzük Değişikliği Zorunluluğu
Kriz dönemlerinde kurumların genellikle küçülmeye gittiğini belirten Yurtnaç, THK'nin idari olarak küçüldüğünü ancak işlevsel olarak büyüdüğünü söyledi. Kendi dönemlerinde kurumun gelirlerinin yüzde 142 arttığı, giderlerinin ise yüzde 22 azaldığı bilgisini verdi.
THK’nin mali sorunları yaşadığı dönemde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetimin önemine değinen Yurtnaç, "1200 sayfalık denetim raporu, Kurumun eksikliklerini ve tıkanan noktalarını ortaya koydu"tüzük değişikliğinin Yurtnaç, THK'nin bugüne kadar kamu kaynağı kullandığını ve halkın desteğiyle ayakta kaldığını ifade ederek, "Bu nedenle Kuruma yapılan bağışların ve harcamaların denetime açık ve şeffaf olması gerekiyor"
Yurtnaç, THK'nin bugüne kadar kamu kaynağı kullandığını ve halkın desteğiyle ayakta kaldığını ifade ederek, "Bu nedenle Kuruma yapılan bağışların ve harcamaların denetime açık ve şeffaf olması gerekiyor"