THK, 100. Yılında Yeniden Yapılandırma Sürecine Girdi

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporu "yol haritası" olarak belirleyerek, kurumun geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yurtnaç, THK'nin 1925 yılında kurulduğunu hatırlatarak, kurumun 100'üncü yılını kutladığını ifade etti. 2010 yılından itibaren çeşitli sorunlarla boğuşan THK, 2019'dan bu yana kayyum yönetiminde bulunuyor. Yurtnaç, kendilerinin bu süreçte dördüncü kayyum olduklarının altını çizdi.