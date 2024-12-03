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THY, Beyrut Seferlerini Yeniden Başlattı

THY, Beyrut seferlerini 21 Eylül'de durdurduktan sonra yeniden başlattı ve uçuş sayısını artırmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:52
THY, Beyrut Seferlerini Yeniden Başlattı

THY, Beyrut Seferlerini Yeniden Başlattı

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından 21 Eylül'de durdurduğu Beyrut seferlerini tekrar başlattığını duyurdu. Bu gelişme, seyahat planları yapan yolcular için sevindirici bir haber oldu.

Sefer Planı

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilk aşamada günlük tek sefer ile başlayacak olan Beyrut uçuşları, 6 Aralık tarihinde günde 2 sefere çıkarılacak. Bu seferlerin 11 Aralık itibarıyla günlük 4 uçuş ile normal tarifeye dönmesi planlanıyor.

Yolcuların güvenliği öncelikli hedef olarak belirlenirken, THY, güncel durumu ve sefer bilgilerini anlık olarak güncelleyerek gereken bilgilendirmeleri yapmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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