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THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Türk Hava Yolları, lityum bataryalı akıllı valizler için uçuş yasağı getirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:37
THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

THY'den Akıllı Valizler İçin Uçuş Yasağı

Türk Hava Yolları (THY), seyahat eden milyonlarca yolcuyu doğrudan etkileyecek bir son dakika açıklaması yaptı. Yakın zamanda yaşanan bir olay, havacılık güvenliğini yeniden gündeme getirdi. İstanbul-Seul seferindeki bir uçuşta, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) nedeniyle yaşanan kriz, özellikle lityum bataryalı akıllı valizler için uçuş yasağının geldiğini müjdeledi.

Uçuş İptali ve Yeni Düzenlemeler

THY'nin resmi internet sitesinde yayınlanan yeni kurallara göre, akıllı valizler uçuşlarda kabul edilmeyecek. GPS takibi, Bluetooth bağlantısı, Wi-Fi, kendi kendini tartma veya entegre şarj üniteleri gibi özelliklere sahip olan bu valizler, kabin bagajı veya kargo bölümünde kesinlikle kabul edilmeyecek.

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Eğer akıllı valizin içindeki lityum batarya, kullanıcı tarafından çıkarılabilir değilse, valiz tamamen yasaklı duruma geliyor.

Bataryası Çıkarılabilen Valizler İçin Prosedür

Bataryası sökülebilen akıllı valiz sahipleri için belirli adımlar bulunmaktadır:

  • Kayıtlı Bagaj Olarak Verilecekse: Valizin bataryası, check-in kontuarında teslim edilmeden önce çıkarılmalı; batarya yolcunun yanında kabine alınmalıdır.
  • Kabin Bagajı Olarak Alınacaksa: Bataryanın yine çıkarılması gerekiyor. Batarya, orijinal ambalajında veya koruyucu bir poşet içinde kabin içinde taşınmalıdır. Yolculuk boyunca valize kesinlikle geri takılmamalıdır.

Powerbank Krizi ve Güvenlik Önlemleri

Yaşanan powerbank olayı, lityum bataryaların uçuş sırasında oluşturabileceği tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havayolu şirketlerine lityum bataryalı cihazlarla ilgili güvenlik önlemlerini artırmaları yönünde bir tavsiye kararı verdi.

THY'nin aldığı bu önlemler, yolcu güvenliğini ön planda tutarak havacılıkta yeni bir döneme işaret ediyor.

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