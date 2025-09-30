THY ile Gulf Air stratejik işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı

Uçuş ağları, sadakat programları ve yer hizmetlerinde kapsamlı ortaklık hedefleniyor

Türk Hava Yolları (THY) ile Bahreyn'in ulusal hava yolu şirketi Gulf Air arasında, havacılığın birçok alanında kapsamlı bir işbirliği çerçevesi oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma; potansiyel ortak girişimler, sadakat programları ve yer hizmetleri gibi başlıkları kapsıyor.

THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, imza töreni THY Genel Müdürlük binasında her iki hava yolunun üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Taraflar, bu işbirliğiyle karşılıklı büyümeyi desteklemeyi, ekonomik gelişim için yeni fırsatlar yaratmayı ve Türkiye ile Orta Doğu bölgesi arasında kültürel ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi mutabakata ilişkin, "Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak ekonomik işbirliklerini çeşitli alanlarda zenginleştirmeye, yolcularımıza daha fazla seyahat imkanı ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Bahreyn arasındaki büyümenin ve uzun vadeli işbirliklerinin önünü açmasına vesile olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gulf Air Group Üst Yöneticisi (CEO) Jeffrey Goh ise, "İmzalanan anlaşma sayesinde uçuş ağlarımızı birleştirerek yolcularımıza ilave seyahat noktaları imkanı sunmuş olacağız. Bu stratejik ortaklık, hem şirketimizin mevcut işbirliklerini geliştirecek hem de Bahreyn'e olan bağlantı sayısının artışına önemli katkıda bulunmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca mutabakat zaptı kapsamında, Manama ile İstanbul arasındaki mevcut direkt uçuşlara ek olarak ilave gelir sağlayabilecek fırsatların değerlendirilmesi ve iki hava yolunun uçuş ağlarını genişletme potansiyeli üzerinde de çalışılacağı bildirildi.

