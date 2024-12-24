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THY, İstanbul Havalimanı'nda Evcil Hayvanlar için Özel Pet Lounge Açtı

Türk Hava Yolları, evcil hayvanlar için İstanbul Havalimanı'nda özel bir 'pet lounge' alanını hizmete sundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 23:20
THY, İstanbul Havalimanı'nda Evcil Hayvanlar için Özel Pet Lounge Açtı

THY, İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge Hizmete Girdi

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların evcil hayvanları için özel olarak tasarlanmış olan 'pet lounge' alanını İstanbul Havalimanı'nda faaliyete geçirdi. 250 metrekarelik bu alan, açık terasıyla ve bağımsız alanlarıyla dikkat çekiyor.

Pet Lounge Özellikleri

Yeni açılan salon, aynı anda 32 köpek, 36 kedi ve 10 kuş ağırlama kapasitesine sahip. Evcil hayvanlar, ayrı bölümlerde, hijyen alanları, aydınlatma ve ses sistemleri ile donatılmış bir ortamda keyifli vakit geçirebilecekler.

Veteriner Hizmeti Sunulacak

THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, salonun içerisinde tam zamanlı veteriner hizmeti sunulacağını belirtti. Çay, “Sevimli dostlarımız için İstanbul Havalimanı’nda yapımını tamamladığımız 'pet lounge' alanımızı değerli yolcularımızın kullanımına sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

Abdülkerim Çay, projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. Bu yeni alan, minik dostlarımızın uçuş öncesi keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların beraberinde götürdüğü evcil hayvanları için özel tasarlanan...

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların beraberinde götürdüğü evcil hayvanları için özel tasarlanan "pet lounge" alanını İstanbul Havalimanı'nda hizmete açtı.

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların beraberinde götürdüğü evcil hayvanları için özel tasarlanan...

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların beraberinde götürdüğü evcil hayvanları için özel tasarlanan "pet lounge" alanını İstanbul Havalimanı'nda hizmete açtı.

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