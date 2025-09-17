THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri

Afrika'yı dünyada en fazla noktaya bağlayan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), bugün Sudan'ın en büyük liman şehri ve ülkenin geçici idari merkezi konumundaki Port Sudana başlattığı uçuşla kıtadaki destinasyon sayısını 63'e yükseltti.

İlk seferde tören ve ikram

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ilk seferin yolcularına uçak kapısında lokum ikram edildi. Uçağın Port Sudan Havalimanı'na inmesinin ardından ise kurdele kesimi yapıldı. Havalimanının VIP salonunda düzenlenen törende yetkililer bir araya geldi.

Türkiye'nin temsilcisi: Sudan yalnız değil

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, "29 ay sonra Sudan'a THY'nin tekrar sefer başlattığını" hatırlatarak, "Bu uçuşların başlatılmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının kadirşinaslığının bir göstergesi olduğunu" söyledi. Yıldız, "Bu uçuşlarla Türk halkı ve Türkiye zor durumda kalan dostlarının yanında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uçuşlarla Sudan'ın yalnız olmadığını, Sudan'ı yalnızlığa sürüklemek isteyenlere inat tekrar kararlılığımızı, dostluğumuzu ortaya koyarak güçlü bir mesaj verdik. Bu uçuşlar Türk Hava Yollarının Türk dış politikasının ve diplomasisinin temel direklerinden biri olduğunu tekrar ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

THY'den Afrika vurgusu

THY Yönetim Kurulu Üyesi Melih Ecertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda THY'nin dünyanın en fazla noktasına uçan hava yolu olduğunu belirtti. Ecertaş, "Afrika kıtasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bugün 60'tan fazla noktaya sefer düzenleyen ve Afrika'da menşei kıta dışı olup en fazla destinasyona uçan uluslararası hava yolu konumundayız. Bu başarımızı sadece ticari bir kazanım olarak değil, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki köprülerin güçlenmesi için bir katkı olarak görüyoruz. Bugün Port Sudan'ı İstanbul üzerinden yalnızca Türkiye'ye değil, 131 ülkede 354 destinasyonla dünyaya bağlıyoruz. Böylelikle Sudanlı dostlarımız iş, ticaret, eğitim ve turizm alanlarında çok daha geniş imkanlara erişebilecekler." ifadelerini kullandı.

Sudan'dan memnuniyet

Sudan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Seyf en-Nasr et-Ticani Harun Cabir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "THY aracılığıyla dünyaya yeniden açılma fırsatı buluyoruz." dedi ve bu açılımın sürmesini diledi. Cabir, kısa zamanda başkent Hartum Havalimanı'nda da THY'nin yeniden seferlere başlamasını istedi ve iki ülke arasında ulaşım, kültür, eğitim gibi alanlarda işbirliğinin artmasını umduğunu kaydetti.

Yerel yetkililer ve beklentiler

Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, Port Sudan'ın THY seferlerinde yer almasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu seferler Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da pekiştirecek." dedi. Törene, THY İkinci Bölge Satış Başkanı Mahmut Yayla, Sudan Genel Sivil Havacılık Direktörü Ebubekir Sıddık Muhammet Abdullah ile diğer yetkililer katıldı.

Sefer ve bilet bilgileri

THY, Port Sudan uçuşlarını Boeing 737 tipi uçaklarla 29 Eylül'e kadar haftada iki, 29 Eylül'den sonra ise haftada 3 sefer olarak planladı. Yolcular, 15 Aralık'a kadar satın alacakları biletlerle 31 Mart 2026'ya kadar İstanbul'dan Port Sudan'a 585 dolardan, Port Sudan'dan İstanbul'a ise 638 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

