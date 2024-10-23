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THY Teknik AŞ ve IndiGo Arasında Uçak Bakım Anlaşması

THY Teknik AŞ, IndiGo ile Airbus A320neo uçaklarının bakımı için önemli bir anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:42
THY Teknik AŞ ve IndiGo Arasında Uçak Bakım Anlaşması

THY Teknik AŞ, IndiGo ile Uçak Bakım Anlaşması İmzaladı

Küresel uçak bakım ve onarım sektöründe öne çıkan Türk Hava Yolları Teknik AŞ, Hindistan'ın lider hava yolu şirketi IndiGo ile bir bakım hizmetleri anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, 7 adet Airbus A320neo uçağının bakımını kapsıyor.

Anlaşmanın Detayları

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma doğrultusunda THY Teknik AŞ, IndiGo'nun Airbus A320neo uçaklarının operasyonlarını İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde gerçekleştirecek. Anlaşma çerçevesindeki ilk bakım, Ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerine gelecek olan uçakta yapılacak.

THY Genel Müdürü Akbulut Açıklamalarda Bulundu

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, IndiGo ile olan işbirliklerini daha da güçlendirmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Akbulut, "Uçak bakım alanındaki yıllara dayanan tecrübemiz sayesinde IndiGo uçaklarının geri teslim bakımını hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. IndiGo'nun operasyonel verimliliğini artırmaktan gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

IndiGo'nun Güvencesi

IndiGo'nun Bakım Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Wolfgang Prock-Schauer ise THY Teknik AŞ ile olan iş birliğinin kendilerine en yüksek güvenilirlik ve verimlilik standartlarını sağlama taahhüdünde olduğunu vurguladı. Prock-Schauer, "Bu anlaşma, THY Teknik AŞ'nin uzmanlığına ve kabiliyetlerine duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Bu iş birliği, uçaklarımızın uluslararası standartlarda bakım görmesini sağlayacak," dedi.

THY Teknik AŞ'nin Hizmetleri

Yerel ve uluslararası müşterilerine yüksek kaliteli bakım-onarım hizmetleri sunan THY Teknik AŞ, hava yolları, operatörler ve tedarikçiler için uzun yıllar boyunca güvenilir bir ortak olmuştur. Şirket, beş farklı lokasyonda bakım-onarım, mühendislik, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri sunmaktadır.

Küresel uçak bakım ve onarım sektörünün liderlerinden Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ...

Küresel uçak bakım ve onarım sektörünün liderlerinden Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo ile 7 Airbus A320neo uçağının bakım hizmetlerini kapsayan bir anlaşma imzaladı.

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